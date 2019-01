Scuola: flat tax per gli insegnanti che impartiscono lezioni private

(Teleborsa) - Con la, arrivano iche impartisconocome lavoro extrascolastico. Messa nero su bianco nell’articolo 1 del provvedimento, dal comma 13 al comma 16, lacoinvolge anche i docenti impegnati nelle lezioni di recupero, che, secondo un’indagine della fondazione Einaudi, generano oggi un volume d’affari da quasi 1 miliardo di euro. Di questo miliardo, però, solo il 10% sarebbe regolarmente dichiarato., dunque,, passando dall’attuale aliquota variabile tra il 27 ed il 38%, ad una fissa del 15% che include tutte le imposte sul reddito. Una novità che lascia, che in una nota dichiara: "Anziché tassare le ripetizioni degli insegnanti meno pagati d’Europa, dopo Grecia e Paesi dell’Est, per eliminare la piaga dei corsi in nero sarebbe stato decisamente meglio disporre ulteriori finanziamenti per incrementare i corsi di recupero anche attraverso l’utilizzo del personale su organico potenziato".