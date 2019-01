Cina, il Dragone si riposa e si temono impatti su lavoro

(Teleborsa) - Laè ormai un Drago stanco e spaventa l'economia mondiale, dopo lunghi anni di boom economico, che ha portato la grande economia asiatica ai vertici mondiali con uno storico sorpasso sul Giappone, l'altra grande potenza asiatica., avendo rilevato una rallentamento della crescita del PIL cinese ai minimi degli ultimi 28 anni al 6,4%, peraltro largamente attesa. I segnali disi sono susseguiti nei mesi scorsi, allarmando gli esperti e riducendo anche le aspettative di crescita del PIL globale.Laperò (+5,7% oltre le attese) ha dato qualche, in attesa di leggere i dati dei PMI la prossima settimana, ed i: le importazioni di petrolio confermano la Cina quale maggior importatore mondiale e quelle di gas la collocano al secondo posto nella classifica mondiale.In realtà, glidi rivedere l'economia del Dragone correre ai ritmi degli abnni del boom economico e neanche poco sotto, se non altro per effetto dellache ha avuto inesorabilmentesu entrambe le economie e sulla crescita globale. Lo ha confermato anchepubblicato ieri, 21 gennaio 2018, in vista del Forum di Davos, che(due decimi di punto in meno rispetto alla precedente indicazione).Una conferma delle difficoltà dell'economia cinese arriva anche dalla, l'organo di pianificazione macroeconomica di Pechino, che lancia un. La portavoce dell'organo di pianificazione economica,, ha avvertito che vi sonononostante l'ultimo dato sulla disoccupazione abbia confermato un mercato sostanzialmente stabile. "C'è qualcosa di cui preoccuparsi e c'è una pressione al ribasso sull'economia" ha affermato la Wei, aggiungendo "questa pressione in parte sarà trasferita sui posti di lavoro".