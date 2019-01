Stati Uniti, Moody’s avverte sui rischi di un nuovo shutdown

(Teleborsa) - Dopo aver rallentato per trentacinque giorni il funzionamento di molte agenzie del governo, venerdì scorso, shutdown più lungo della storia americana. Tuttavia il peggio potrebbe non essere passato.Il presidente degli Stati Uniti ha, infatti,nel caso in cui,, democratici e repubblicani non arrivino a accordo sulla sicurezza alo nell'eventualità che l'intesa raggiunta non sia di suo gradimento."Se dovesse verificarsi un altro shutdown,rispetto a quello provocato dallo shutdown che si è recentemente concluso".che, in una nota, mette n guardia sui rischi di un nuovo blocco delle attività amministrative.Un altro shutdown in meno di tre settimane - ha precisato l'agenzia di rating - potrebbe, alimentando i timori sul rischio che il Tesoro Usa ritardi i pagamenti degli interessi dovuti sui debiti.Secondo quanto riferisce, l'agenzia federale che fornisce dati economici al Congresso, lofederale di oltre un meseall'economia statunitense, di cui tre miliardi non verranno recuperati e sono persi per sempre. Nel complesso, il Cbo stima che, a causa dello shutdown, quest'anno la, contro il 3,1% dello scorso anno, e fino al 2023, la crescita attesa sarà in media dell'1,7%.