In rosso Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

energia

informatica

materiali

Wal-Mart

Travelers Company

Dowdupont

Apple

Goldman Sachs

Cisco Systems

Electronic Arts

Take-Two Interactive Software

O'Reilly Automotive

Activision Blizzard

Biogen

Ctrip.Com International

Micron Technology

Jd.Com

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,87% sul; sulla stessa linea, perde terreno lo, che si ferma a 2.706,05 punti, ritracciando dello 0,94%. In ribasso il(-1,32%), come l'S&P 100 (-1,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,13%),(-1,44%) e(-1,39%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,13%) e(+0,98%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,84%),(+4,17%),(+3,35%) e(+2,23%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,36%.Crolla, con una flessione del 5,31%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,50%.