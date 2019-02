FPT Industrial protagonista di TEDxTorino con il suo Cursor X

CNH Industrial

(Teleborsa) - Ieri, 10 febbraio 2019, si è tenuto, che ha dedicato l'edizione del 2019 aper celebrare, a 500 anni dalla morte, il suo genio di pittore, matematico, architetto, filosofo e inventore straordinario. TEDx ha portato in scena quindi il "genius ex machina" per eccellenza, che con la sua creatività e con le sue idee rivoluzionarie ha cambiato il mondo.Per(società del gruppo), main partner di TEDxTorino, è stata l'occasione ideale per far scoprire al pubblico dell'evento il motore, il concept di Power Source sviluppato dal team di Innovazione del marchio. “Progettato per il pianeta terra”, il concept rappresenta la visione di FPT Industrial sul futuro delle propulsioni. A spiegarne le caratteristiche principali, sono quattro “M”: Cursor X e infattiDurante l'evento, FPT Industrial ha mostrato al pubblico il Cursor X in uno spazio dedicato all'interazione uomo-macchina, dove i partecipanti potranno trasformarsi in Leonardo in un set fotografico d'eccezione. Inoltre, gli stilisti del centro stile dihanno messo in scena una vera e propria performance live, per condividere con il pubblico come nasce un motore, dall'idea, al bozzetto, alla realizzazione vera e propria.