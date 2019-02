Piazza Affari, buona la prima. Banche in rally grazie al mini Spread

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiude in deciso rialzo le contrattazioni odierne, sovraperformando le altre borse europee. A sostenere il Listino ha concorso l'di riflesso allaed alle conferme di unadegli Istituti italiani.Nel panorama internazionale, fanno bene anche gli altri Eurolistini, sulla speranza di un accordo commerciale USA-Cina che ponga fine alla guerra dei dazi, mentre è più cauta Wall Street dove loè sostanzialmente stabile (+0,07%).Lieve calo dell', che scende a quota 1,128. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 51,71 dollari per barile, con un ribasso dell'1,92%.Scende lo, attestandosi a +278 punti base, con un calo di 13 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,89%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,99%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, in luce, con un ampio progresso dell'1,06%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.522 punti. Positivo il(+0,81%), come il FTSE Italia Star (1,3%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in calo del 10,59%, rispetto ai 2,12 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,71 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 63 hanno chiuso in flessione, mentre 148 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 10 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,63%),(+2,10%) e(+1,93%).di Milano, troviamo appunto le banche(+7,03%),(+4,15%), ma anche(+3,98%).Forte la(+3,07%).Al Top tra le azioni italiane a(+14,98%) e(+3,77%), entrambe oggi alla prova dei risultati.