Economia: Generazione Y, campioni nel risparmio

(Teleborsa) - Inell'evitare gli sprechi di denaro, sarebberoil, in materia die altreÈ quanto emerge dall'indagine condotta da, che ha sottolineato come nel 2018, ilabbia, mentrelasi èAnche in relazione alla somma rimasta nel portafoglio, irispetto alla media nazionale:contro 620 euro.Secondo l’analisi, inoltre, le spese che hanno pesato di più sulle tasche dei giovani Millenials sono quelle delle, insieme a quelle dell’quelle derivanti dal. Queste le voci di spesa, dunque, su cui gli appartenenti alla Generazione Y cercheranno di risparmiare nell'arco del 2019, essendo, tra l’altro, esigenti e molto attenti alla qualità del servizio offerto. Nel 2018, infatti, il 22% dei Millenials ha cambiato compagnia assicurativa, il 38% ha cambiato operatore di telefonia mobile, il 25% ha cambiato operatore di telefonia ADSL-fibra e l’11% ha cambiato istituto di credito. Tutte percentuali largamente superiori alla media nazionale.Sempre alla ricerca di una maggior qualità, i Millenials che hanno scelto di, il 21% lo ha fatto perché non soddisfatto dal servizio offerto; tra quelli che hanno scelto dio, il 50% ha chiuso il proprio conto corrente perché insoddisfatti; mentre tra quelli che hanno scelto di, uno su due lo ha fatto per la scarsa velocità di navigazione.Lo studio, inoltre, ha messo in luce come i nati tra il 1981 ed il 1995 abbiano, tanto da averne, nel 26% dei casi, più di uno per risparmiare sulle differenti transazioni. Il 55% di loro, invece, dichiara di averne uno online contro il 46% della media nazionale.