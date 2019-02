Piazza Affari prosegue in rialzo mentre le altre borse restano al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, confermando un moderato vantaggio contro l'andamento dimesso degli altri mercati. A tenere banco sono le vicende societarie e gli spunti emersi dall'Asia, mentre ci sono pochissimi spunti sul fronte economico, dato anche il riposo di Wall Street per festività.Male le auto per i pessimi dati sulle vendite in Cina , bene le banche che scommettono su nuovi aiuti dalla BCE.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,01%, a 56,15 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 265 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,76%.è fiacca, riportando un -0,15%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%, poco mossa, che mostra un +0,11%., con ilche sale dello 0,61% a 20.335 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,73%),(+1,63%) e(+1,25%). Il settore, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+3,04%), ancore sull'effetto CDP Molto bene i bancari, specie(+2,91%) dopo le parole di Massiah , ma anche(+2,85%) e(+1,91%).Fra i peggiori c'ècon -0,95%, assieme a, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.di Milano,(+3,53%), sull'onda dell' aumento della partecipazione Fininvest