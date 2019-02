Wall Street, partenza col segno meno

Walmart

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della debolezza per la borsa didopo il lungo weekend per festività. I mercati americani sono rimastiGli investitori sono, a poche da un nuovo incontro a Washington tra le delegazioni guidate dal rappresentante del Commercio USA, Robert Lighthizer e dal Vice Premier cinese, Liu He. Ma gli addetti ai lavori guardano anche aiin arrivo nei prossimi giorni.Intantoche vede sotto i riflettoricon il miglior quarto trimestre da dieci anni.Sulle prime rilevazioni, ilsui livelli della vigilia si ferma a 25.850,13 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.769,47 punti. Senza direzione il(-0,12%), come l'S&P 100 (-0,2%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,63%),(-0,54%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.Tra i(+3,19%) e(+0,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,12%),(+2,18%),(+2,04%) e(+1,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.