Telecom Italia

FTSE MIB

compagnia telefonica

Telecom

(Teleborsa) - Performance impostata alla prudenza per, che in questo momento tratta. Il titolo si conferma così piuttosto agitato in attesa delper la presentazione del nuovoe per approvare iLe azioni continuano a rinvigorirsi grazie alTIM attorno al 10%. L'operazione sarebbe di estrema utilità ai fini della creazione di una. A questo proposito, l'Adin una intervista al Financial Times ha affermato chee qualsiasiIl manager, criticando la passata gestione fatta di "grandi annunci e piccoli risultati", ha aggiunto chead una situazione di normalità dove sie siSe si confronta il titolo TIM con il, su base settimanale, questo mostra ladella, evidenziando lada parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,5455 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,5329. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,5581.