Peugeot, conti 2018 in crescita. Ma titolo giù con settore

(Teleborsa) - Utili e ricavi in forte crescita perche annuncia anche il lancio del brand in USA e in Canada.Il Gruppo PSA francese dell'auto ha chiuso l'esercizio 2018 con profitti pari a 2,83 miliardi di euro, in rialzo del 47% rispetto agli 1,92 miliardi conseguiti nel 2017. I ricavi sono balzati del 19% a 74,03 miliardi.La società transalpina intende proporre all'assemblea un dividendo di 0,78 euro per il 2018 in aumento rispetto ai 0,53 euro del 2017.Peugeot si attende un mercato dell'auto stabile in Europa, in lieve calo in America Latina e in Cina rispettivamente dell'1% e del 3%, mentre prevede un aumento del 5% in Russia. Quanto all'outlook stima un margine operativo ricorrente medio superiore al 4,5% per la divisione automotive tra il 2019 e il 2021.Sulla piazza di Parigi, il titolosi muove in rosso mostrando una flessione del 4,83% sui valori precedenti. Le azioni si accodano alla debolezza del settore auto a livello europeo, il cui indice di riferimento DJ Stoxx Auto cede oltre l'1%. Nel comparto, più limitata la discesa di FCA che cede lo 0,26%.