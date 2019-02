Sulla parità la borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,28%, mentre l'si ferma a 2.792,38 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,09%), come l'S&P 100 (-0,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,03%),(+1,16%),(+1,03%) e(+0,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,88%. In caduta libera, che affonda del 2,47%. Calo deciso per, che segna un -1,41%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Tra i(+20,83%),(+5,67%),(+2,64%) e(+2,04%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,06% dopo i conti deludenti. Pesante, che segna una discesa di ben -4,77 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,82%. Sensibili perdite per, in calo del 3,10%.