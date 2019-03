Esselunga, via al riassetto finale. Dai fratelli Caprotti mandato per valutazione del 30%

(Teleborsa) - Nuova tappa nele in particolare della sua controllante, laLa trattativa tra gli azionisti ed eredi di, è ufficialmente entrata nel vivo. Su un fronte, con, ci sono la seconda moglie del fondatore,. Sull'altro i figli di primo letto del patron di Esselunga,. E, mentre si prevede già un un braccio di ferro sulle cifre, in campo scendono gliper la valutazione della società nella vendita delle quote nella holding:per Violetta e gli indipendentiscelti da Giuseppe. Come legali ci sono loper Violetta eper Giuseppe.La questione nasce dalladei due altri figli del fondatore. Su consiglio diè stato, dunque,Nell'ambito del mandato finalizzato a esplorare le diverse opzioni per il gruppo, l'advisor londinese avevaUna cifra inferiore al miliardo a testa al quale puntavano i due fratelli per vendere che, se la stima fosse confermata, si tradurrebbe in un, e che prevedeva in origine anche l'ipotesi di quotare Esselunga in Borsa. Ma sebbene siano stati compiuti importanti passi avanti, la trattativa per la vendita definitiva potrebbe essere lunga e non si concluderà prima della metà dell'anno. A dire ora l'ultima parola sarà il collegio arbitrale.