Palermo, Sindaco Orlando "apre ai partiti" e nomina Assessore medico palestinese

(Teleborsa) -Pd, Sinistra Comune e Sicilia Futura, le Liste che avevano sostenuto la candidatura di Leoluca Orlando a Sindaco nelle elezioni 2017., medico di 39 anni,, nato a Nazareth, dove abitano il padre e la madre. Darawsha vive a Palermo da 20 anni, è cittadino italiano dal 2017 e laureato in medicina generale.. Leoluca Orlando, come è noto, ha sempre avuto unae aperta alle diverse culture dichiarando sempre che, non mancando di replicare in ogni occasione al Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini "attivo sostenitore" della chiusura dei porti., andando decisamente contro il Decreto sicurezza disposto ministro dell'Interno.Il dottor Adham Darawsha alla Cultura -. La composizione di questa nuova Giunta comunale è frutto di scelte mie di cui mi assumo tutte le responsabilità.Palermo è una città ricca di culture, di religioni, di monumenti, di gastronomia e ci auguriamo di rendere più fruibile questo patrimonio"., che insieme hanno pronunciato parole concilianti:per far sì che i valori culturali e tradizionali di Palermo e dei palermitani vengano, anche attraverso il suo contributo, esaltati e valorizzati".