Borse UE in lieve rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

viaggi e intrattenimento

sanitario

vendite al dettaglio

utility

chimico

Amplifon

Saipem

Recordati

Fineco

Brembo

Moncler

Unicredit

Terna

OVS

Rai Way

Cattolica Assicurazioni

Autogrill

Cementir

Carel Industries

Fincantieri

Cairo Communication

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Le borse UE registrano solo frazionali rialzi nonostante le voci di un possibile accordo commerciale tra USA e Cina entro la fine del mese di marzo.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Sessione debole per l', che cede lo 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,45%.Avanza di poco lo, che si porta a +259 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,76%.guadagna lo 0,22%, andamento positivo per, che registra un discreto +0,76%, si muove in rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.; sulla stessa linea il, che rimane a 22.733 punti. In frazionale progresso il(+0,43%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,85%),(+1,63%) e(+0,86%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,50%) e(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,43%),(+1,85%) dopo il rialzo del target price da parte di Berenberg (+1,71%) e(+1,68%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Tra i(+11,08%): TIP è salita al 22,747% del capitale (+2,99%),(+2,77%) e(+2,49%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.arretra dell'1,12%.