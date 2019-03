L'Europa resta al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia in tensione per un possibile rallentamento della crescita economica cinese sono giunte buone notizie per la Zona Euro dai PMI e dalle vendite al dettaglio L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.286,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,39%.Scende lo, attestandosi a +252 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,70%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,33%.; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 22.767 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,02%); in frazionale calo il(-0,58%). I dati Istat diffusi oggi confermano che l'economia italiana è in recessione tecnica Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,95%),(+1,23%) e(+1,06%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,56%),(-1,67%) e(-0,92%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,85%) in vista dell'assemblea di fine mese (+2,25%),(+1,39%) e(+1,27%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,79% dopo i conti. In apnea, che arretra del 3,35% alle prese con la trimestrale. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,43%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.di Milano,(+7,32%),(+2,66%),(+2,59%) e(+2,02%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,31%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,67%. Revocate dalla quotazione le azioni Parmalat e Luxottica mentre ha debuttato Illimity