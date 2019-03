Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo la chiusura di ieri in territorio neutro, continuano anche pda parte degli investitori.Così come è avvenuto per gli altri listini mondiali, le contrattazioni statunitensi partono frenate dall'estenuante. Oltre a questo elemento, anche i occupazione che non hanno dato segnali positivi, il primo aumentando il deficit e il secondo crescendo sotto le attese del consensus, sgonfiano l'avvento di grandi tonici per la seduta attuale.Infine, viva è l'attesa nel capire se, dall'altra parte del continente, laprevista per la giornata di domani, 7 marzo, porterà o meno al rinnovo dei finanziamenti agevolati per le banche europee.Per via di questi avvenimenti, alla borsa di New York ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.806,63 punti. Sulla stessa linea, l', che rimane a 2.789,57 punti così come si consolidano i livelli della vigilia il(+0,08%) e l'S&P 100 (0,0%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano invece nei comparti(-0,64%) e(-0,50%).Tra icomponenti il Dow Jones,(+2,28%),(+0,60%) e(+0,52%) spiccano come best performers. Le vendite più consistenti, invece, si verificano su-1,62%.Seduta negativa anche per, che registra un ribasso dell'1,50% e, che mostra una perdita dell'1,05%.Piatta, che tiene la parità.Tra i migliori del Nasdaq 100,(+4,57%),(+4,24%),(+2,23%) e(+1,34%). Soffre pesantemente-5,31%, vendite a piene mani su, che lascia un 2,46%. Pessima seduta infine anche per, che registra un ribasso del 2,41%.