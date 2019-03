Scuola, ecco la mini-riforma targata M5S e Lega

(Teleborsa) - Nel mondo della scuola cambiano Invalsi e Indire, organi collegiali, compiti segreterie e tanto altro con laPrende forma il testo del ddl contenente la legge delega con la quale il Parlamento assegna al Governo il compito di riformare alcune materie relative a. All'interno del documento, vi sono molte novità per la scuola: dagli organi collegiali ai rapporti con i dirigenti, dalla razionalizzazione alla modulistica semplificata, dalla razionalizzazione degli enti scolastici di valutazione e molto altro.Il giovane sindacato della scuolaha provato ad anticipare le conseguenze dell'eventuale approvazione del testo così come si compone oggi e sul quale il Governo appare molto determinato perché si approvi al più presto.Per quanto riguarda glidella scuola e l'intenzione di eliminare sovrapposizioni di funzioni e ridefinire la relazione e le competenze con i dirigenti scolastici, Anief potrebbe anche ritenersi d’accordo: tuttavia la riduzione numerica degli organi collegiali non deve corrispondere ad un ulteriore allargamento dei poteri e delle responsabilità del dirigente scolastico. E, soprattutto, non si dovrebbe andare ad intaccare la collegialità delle decisioni.Nella proposta di legge si intravede anche che, per essere trasformati in uffici dello Stato o di altra amministrazione pubblica: da anni il sindacato sostiene una posizione critica verso lee l'istituto che ne prende il nome, poiché rappresentano principalmente uno "spreco di energie, soldi e tempo".L'altro importante ente che rischia di scomparire è l'. Per comprendere se questi enti vanno soppressi, fusi o modificati, rimanendo autonomi, occorre valutare a fondo le varie proposte correttive che si vogliono introdurre, entrando nel merito delle nuove disposizioni, scrive l'Anief.