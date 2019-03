Wall Street chiude ancora in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.771,45 punti. In lieve ribasso il(-0,62%), come l'S&P 100 (-0,5%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,47%),(-1,28%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,51%),(+0,77%) e(+0,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.Tra i(+5,16%),(+2,78%),(+1,62%) e(+1,62%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,64%.