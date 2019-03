Banca Generali chiude il 2018 in utile. Dividendo 1,25 euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2018 con un. Il dato si confronta con i 204,1 milioni dell'esercizio precedente (-11,7%) che però – diversamente dall'anno in corso - aveva beneficiato di un andamento dei mercati finanziari particolarmente favorevole. Al netto delle voci di ricavo variabili, l'utile ricorrente ha mostrato una sensibile crescita del 48% a 128 milioni, confermando l'efficacia delle molte iniziative avviate per rafforzare la sostenibilità della crescita. Confermati i risultati preliminari diffusi il 7 febbraio 2019., contro i 450 milioni del 2017 (-0,1%). Il margine di interesse è sceso da 61,4 milioni a 60 milioni di euro (-2,4%).nonostante l’esposizione alle dinamiche del debito sovrano: il CET 1 ratio si attesta al 17,5% e il Total Capital ratio al 19,0% con un’eccedenza di capitale rispetto ai requisiti regolamentari pari a 311 milioni.Alla luce dei risultati economici e della solidità patrimoniale rilevata,per ciascuna delle 115.925.426 ordinarie in circolazione per un ammontare complessivo di 144,9 milioni. Il rendimento implicito ai prezzi di chiusura del 20 febbraio è pari al 5,8%.Il dividendo sarà messo in pagamento in data 22 maggio (payment date) con stacco cedola il 20 maggio (ex-date) e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 21 maggio (record date).Poco mosso il titolo a Piazza Affari.