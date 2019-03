Cattolica, utile operativo in forte crescita. Titolo festeggia

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,42% muovendosi in controtrend rispetto al resto del listino milanese colpito dalle vendite.A fare da assist al titolo contribuiscono i numeri sull'esercizio 2018, diffusi dal Gruppo prima dell'avvio del mercato, che hanno mostrato un(da 41 milioni del 2017). Il "miglior risultato di Gruppo dell'ultimo decennio", sottolinea la società nella nota dei conti. Forte crescita dell'(+42%).Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,40 per azione, corrispondente ad un incremento pari al +14,3% rispetto allo scorso esercizio (0,35 euro).Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,76%, rispetto a -0,2% dell').Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 8,688 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 8,483. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 8,387 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.