Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul, mentre, al contrario, depressa nel finale lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 2.743,07 punti. Pressoché invariato il(-0,16%), come l'S&P 100 (-0,2%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,95%) e(-0,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,30%),(+0,60%) e(+0,53%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,09%),(+2,73%),(+2,17%) e(+2,04%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.