Grandi Stazioni sempre più connesse. FS Italiane sigla accordo con INWIT

INWIT

TIM

(Teleborsa) -grazie all', la società controllata dache gestisce le torri di trasmissione della rete. L'accordo, sfruttando il, consentirà di ottimizzare la ricezione dei segnali degli operatori di telefonia mobile ea internet in 2G, 3G, 4G e 4G+ di smartphone, tablet e PC all'interno delle, gestite da(Gruppo FS Italiane).: Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova."Questa iniziativa proietta il Gruppo FS Italiane nel futuro e conferma il nostro impegno nel cercare soluzioni tecnologiche all’avanguardia", ha dichiarato Alessandro La Rocca, Direttore Innovazione e Sistemi informativi di FS Italiane, aggiungendo "abbiamo accolto con interesse questa partnership per prepararci all’introduzione della tecnologia di trasmissione dati 5G che permetterà di realizzare applicazioni sempre più innovative"."La partnership tra il Gruppo FS Italiane e INWIT permetterà a viaggiatori e visitatori delle più grandi stazioni ferroviarie italiane di essere collegati con i propri dispositivi sempre al meglio", ha sottolineato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT", ricordando che il gruppo sta lavotando in tutta Italia per garantire una adeguata copertura in luoghi di particolare ed intensa frequenstazione come stazioni, aeroporti, ospedali, centri commerciali, stadi e aree cittadine attraverso l'istallazione di micro antenne che ampliano la copertura. "Garantiremo una ricezione del segnale degli operatori sempre di altissima qualità e la possibilità di fruire di servizi innovativi ovunque", ha aggiunto.La realizzazione del sistema DAS, composto da micro antenne indoor e outdoor, permette un notevole miglioramento della ricezione del segnale e della cosiddetta customer experience.Il sistema DAS prevede una centralina elettronica che riceve il segnale via cavo in fibra ottica degli operatori mobili e lo rilancia con una potenza e una stabilità del segnale radio che non sarebbe possibile unicamente con le grandi antenne al di fuori della stazione.Le micro antenne sono inoltre strumenti fondamentali per il corretto funzionamento della tecnologia 5G che necessita di un segnale costante e potente, non solo per permettere di ricevere e inviare documenti e contenuti video in tempi più brevi rispetto ad oggi, ma anche per supportare tutte le innovazioni che riguardano l’Internet Of Things (IoT).