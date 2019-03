OVS prosegue in positivo. Formalizzato cambio amministratori

OVS

Tamburi

leader dell’abbigliamento in Italia

FTSE Italia All-Share

OVS

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza dello 0,63% dopo l'annuncio del cambio di management indotto dall'avvicendamento nell'azionariato fra il vecchio azionista Gruppo Coin e. A inizio marzo è stato sottoscritto infatti in accordo con cui la TIP ha rilevato il 17,835% di OVS messo in vendita da Coin, arrivando al 22,747% del capitale.Come corollario, la società ha formalizzato ieri le dimissioni del vecchio management, espressione di Coin, composo da Stefano Ferraresi, Stefania Criveller, Marvin Teubner e l’attuale Presidente della Società Nicholas Stathopoulos. E’ stato poi convocato per il 13 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di OVS al fine di procedere alla cooptazione dei tre consiglieri uscenti. Delle relative deliberazioni verrà fornita pronta informativa al mercato.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,626 Euro. Primo supporto visto a 1,581. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,56.