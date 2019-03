Wall Street a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue contrastata la borsa di Wall Street. Sul fronte macroeconomico, il dato sui prezzi al consumo ha mostrato un'inflazione debole rispetto a un mercato del lavoro sotto pressione, rafforzando la tesi che Federal Reserve manterrà i tassi di interesse invariati.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 25.597,59 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.795,22 punti. Poco sopra la parità il(+0,66%), come l'S&P 100 (1,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,86%),(+0,80%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,52%),(+1,31%),(+1,24%) e(+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.Al top tra i, si posizionano(+3,10%),(+2,74%),(+2,51%) e(+2,46%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.Affonda, con un ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.