Creval, DBRS migliora i rating

Creval

(Teleborsa) - L'agenzia di rating DBRS ha migliorato i giudizi di rating assegnati a. I ratings sui depositi sono stati portati in area Investment Grade, in particolare il Long-Term Deposits è stato aumentato di 1 notch a “BBB(low)” da “BB (high)” e lo Short-Term Deposits di 2 notch da “R-3” a “R-2(middle)”. Inoltre il Long-Term Issuer Rating è stato innalzato di 1 notch a “BB(high)” da “BB”.Il trend su tutti i rating è stato portato da positive a stable.La decisione - si legge in una nota - riflette da un lato "i progressi posti in essere da Creval nel processo riduzione dello stock di crediti lordi deteriorati che ha comportato un calo della loro incidenza sul totale dal 22% di fine 2017 all’11% di fine 2018 e dall’altro il rafforzamento patrimoniale che ha portato il CET1 ratio fully loaded a raggiungere il 13,5% a fine 2018". Tale livello inoltre, secondo DBRS, consente alla banca di "poter accelerare ulteriormente nel processo di derisking".