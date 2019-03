Brexit, Parlamento affonda anche "No Deal": rinvio più vicino del divorzio

(Teleborsa) - A fine serata, la voce della,proprio come ladi riuscire ad uscire dal. Quando mancanoalla data ufficiale del Leave, finfatti è sempre più nelormai da tempo con lache nei mesi ha assunto sempre di più idi quello che ormai appare a tutti evidente, sta diventando uncon ila fare dachepericolosamente nel, senza più alcunaIeri sera, intanto, dopo il no all’accordo raggiunto dacon l’Unione europea, la Camera dei Comuni britannica ha bocciato anche la possibilità diI voti contrari al No dealsono statiInsomma, ilmentre appare sempre più inche diventa minuto dopo minuto sempre più- Altro giro, altra corsa per la May.è noto a tutti che la sua tattica è da sempreAnche per questo, malgrado l’approvazione della mozione anti-no deal ai comuni, ha ribadito May l’opzione di una Brexit no deal resta lo sboccoin mancanza di un accordo o di un rinvio.– La, l’ennesima, del Governo May sulla mozione anti-no deal segna la necessità che siadel processo verso la Brexit, ha detto il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, definendo a questo punto “inevitabile” la richiesta all’Ue di un rinvio della Brexit, addossandone la responsabilità alla premier Tory e annunciando l’avvio di consultazioni trasversali del Labour per cercare un accordo dinon è ancora finita e alla Premier restaMay, che oggi tornerà ancora in Aula, ha presentato in Parlamento una mozione per estendere la scadenza del 29 marzo per avere un accordo sulla(oltre la quale c’è il No Deal), con due. La sua strategia, nota ormai ai più, è quella di spaventare i suoi conservatori euroscettici con uno slittamento che potrebbe mettere a rischio la Brexit, forzandoli così ad appoggiare il suo accordo nel nuovovoto prima del Consiglio europeo del 21 marzo.Al momento il rinvio sembra essere più vicino del divorzio visto che oggi, 14 marzo, a Westminster il Parlamento voterà, con grande probabilità, per l’ormai scontata estensione. Resta da capire cosa faràche continua a mandare messaggi chiari. La Commissione europea, infatti, si è rivolta ai parlamentari britannici dei Comuni, dichiarando che– Intantoe prepara un piano d’emergenza per difendere il made in England. I dazi sull’87% delle importazioni britanniche saranno azzerati nell’ambito di un piano temporaneo da applicare in caso di no-deal, per evitare unoLo ha annunciato il Governo.