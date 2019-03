Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 marzo 2019

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -- Assemblea: Convocazione assemblea degli azionisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.- Versamento dell’imposta relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.- Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.- Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.- Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.- Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.- Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.- Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.- Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.- Liquidazione IVA del mese precedente.- Versamento dell’imposta se dovuta.- Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".- Inizia la riunione di politica monetaria- L'incontro avrà come tema "La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta"- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio- A Milano, Palazzo Mezzanotte, si svolge la 18° edizione di STAR Conference durante la quale le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- Bollettino economico- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- L'incontro avrà come tema "La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari"- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Riunione dei leader della UE- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Comunicazione CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti - Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Titoli di debito; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Indicatori di solidità finanziaria- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di febbraio- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna- Comunicazione BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio