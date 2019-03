Cantieri, da lavori su case esistenti subito 20 miliardi

(Teleborsa) - Consi potrebbero avviare. È il calcolo effettuato daall'indomani dell’incontro con il governo per lo sblocca cantieri Nello studio, l’associazione dei proprietari sottolinea che il dato arriverebbe daipresenti sul territorio nazionale. Di questi, ossia impossibilitati a generare reddito per via delle pessime condizioni: in mancanza di interventi, fa notare Confedilizia, la cifra sarebbe destinata ad aumentare ogni anno.Nell’incontro con i rappresentanti del governo, il presidenteha evidenziato come la crescita e lo sviluppo, in Italia, potrebbero passare per l’immobiliare – con enormi benefici sia per le piccole e medie imprese, sia per i cittadini – se solo si liberasse il comparto da alcuni vincoli che lo limitano, l’associazione ha presentato le suedelle società immobiliari nell’edilizia residenziale, in particolare con un nuovoe con interventi alla disciplina degli(Ecobonus e Sismabonus in particolare).Per quest’ultimo, l’associazione ha chiesto la possibilità di estendere la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.Per gli, Confedilizia si è concentrata sulla, introdotta con l’ultima legge di bilancio, chiedendone l’estensione anche ai contratti stipulati nel 2019.