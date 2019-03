La flat tax per le famiglie della Lega rischia di costare 59,3 miliardi

(Teleborsa) - Laanche per icosterebbe quasi 60 miliardi di euro,per la precisione. È quanto rivela uno studio del, datato 8 febbraio 2019, che torna a circolare sulla stampa e tra gli ambienti della maggioranza.Secondo lo studio, il costo per le casse dello Stato sarebbe: solo lavarrebbeNella simulazione, laprevedefino al limite deglidi reddito,. Il provvedimento riguarderebbecon unfamiliare di circNel dettaglio, la simulazione vedrebbe unadel nucleo familiare con redditoeuro, mentre per i redditinon sarebbe previstaDal ministero sono filtrate molte preoccupazioni per una, ma che è prevista nel contratto di governo. Lo studio ha così portato a un intervento della segreteria della Lega che smentisce le cifre del MEF.“"La Fhae si riferisce ad un intervento di riduzione dell’imposta per tutte le famiglie. In particolare la novità è data dall'introduzione delche attraverso un sistema di deduzioni garantisce la. Lo studio messo a punto è di circa 15 giorni fa", si legge nella nota.Il testo parla di una Fase II perché lacon la legge di bilancio di quest’anno che prevede già lafino a 65 mila euro e l’introduzione dell’La relazione tecnica indica cheavrà unper i mancati versamenti IVA, con un’impennata ae un assestamento sugli 1,4 miliardi; ilcosterà, scendendo a 856 milioni nel 2022.