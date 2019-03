Germania, segnali positivi giungono dallo Zew di marzo

(Teleborsa) - Migliorano le aspettative di crescita dell'economia tedesca.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta superiore alle attese degli analisti che avevano previsto -11 punti.L'indicatore permane in territorio negativo e ben al di sotto della media a lungo termine di 22,2 punti."Il significativo aumento dell'indicatore del sentimento economico ZEW mostra che i principali rischi economici sono considerati meno drammatici di prima - ha dichiarato, presidente del ZEW - . Il possibile ritardo nel processo Brexit e la rinnovata speranza di un accordo sul ritiro del Regno Unito dall'UE sembrano aver suscitato più ottimismo tra gli esperti del mercato finanziario. Anche i progressi compiuti nei negoziati tra Cina e Stati Uniti per porre fine alla guerra commerciale tra le due nazioni potrebbero aver contribuito. Tuttavia, l'indicatore ZEW del sentimento economico per la Germania indica una crescita relativamente debole nella prima metà del 2019".L'indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso di 3,9 punti a 11,1 punti (-11,7 le attese del mercato).