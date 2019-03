Giornata di acquisti per i listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.Gli operatori attendono con ansia le decisioni di politica monetaria della Fed , che dovrebbero giungere domani al termine del FOMC. Secondo le previsioni degli analisti, la banca centrale americana pazienterà fino al terzo trimestre per rialzare i tassi vista l'incertezza sulla crescita economica.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +237 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,46%.andamento positivo per+1,04%, beneche mostra un rialzo dello 0,66%, resistente, che segna un aumento dello 0,51%., proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.440 punti. Leggermente positivo il(+0,29%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,35%),(+1,54%) e(+1,30%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,76%) e(-0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,32%) su una possibile fusione con PSA (+2,25%),(+2,18%) e(+1,87%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,91%),(+2,41%),(+1,89%) e(+1,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,58%. Calo deciso per, che segna un -1,56%.