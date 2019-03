Italia, in surplus la bilancia commerciale di gennaio

(Teleborsa) -dai -92 milioni di gennaio 2018. Lo rileva l', sottolineando che al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +3.875 milioni. Deluse le attese degli analisti che erano per +3,45 miliardi di euro. A dicembre 2018 si era registrato un avanzo di 2,76 miliardi di euro.A gennaio 2019 si stima un. La crescita congiunturale dell'export è da ascrivere all'incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+5,9%).La crescita dell'export su base annua è pari a +2,9% e coinvolge sia l'area extra Ue (+5,4%) sia, in misura più contenuta, i paesi Ue (+1,2%). La crescita dell'import (+1,7%) è trainata dal forte incremento degli acquisti dai paesi extra Ue (+5,6%)., macchinari e apparecchi n.c.a. (+6,2%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+5,2%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,9%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+8,3%). In diminuzione, su base annua, le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati (-28,6%) e di autoveicoli (-16,4%).