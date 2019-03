Migranti, nave Mare Ionio a Lampedusa. Salvini: "Arresto per chi forza blocco"

(Teleborsa) - Nessuno sbarco dalla nave, del progetto, che resta ferma al largo di, dopo aver soccorso ieri, 18 marzo 2019,davanti alle coste libiche, tra cui 12 bambini."La Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone - ha scritto la ONG Mediterranea saving humans -. Li stiamo già soccorrendo".Ma il Viminale ha giudicato illegale il comportamento tenuto dai responsabili della nave, accusandoli di voler portare in Italia immigrati clandestini. Anche un portavoce della Marina libica accusa la Ong di non aver agito correttamente.Mediterranea, dopo aver ricevuto dallailin acque territoriali, aveva chiesto alle autorità italiane un "porto sicuro" a causa del "mare forza 7". Stamattina, 19 marzo 2019, la GdF è salita a bordo dell'imbarcazione, per aver violato le norme impartite dal Viminale mentre il sindaco di Lampedusa,, si è detto disposto ad accogliere i migranti:"Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada", è il commento del ministro dell'Interno., che aggiunge "nessun pericolo di affondamento né rischio di vita per persone a bordo, nessun mare in tempesta".Ilassicura", mentre l'Ue segue da vicino gli eventi e ribadisce la necessità di arrivare a soluzioni prevedibili per gli sbarchi.