Tonica Wall Street

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.832,94 punti. In moderato rialzo il(+0,26%), come l'S&P 100 (0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,39%),(+1,05%) e(+1,03%). Nel listino, i settori(-0,80%) e(-0,41%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,12%),(+1,45%),(+1,42%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,16%),(+1,80%),(+1,79%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,32%.Crolla, con una flessione del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.