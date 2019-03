Tonica Wall Street in attesa del responso della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -rinvigorita dai pronostici più che rassicuranti sugli, il braccio operativo della Fed. Gli esperti vedono infatti come probabile che la Fed confermi una politica accomodante, evitando un imminente rialzo.Con questa base a fare da volano, le contrattazioni di New York, seppur caute, non risentono negativamente delle tensioni geopolitiche che imperversano in questo periodo comportando un guadagno frazionale suldello 0,38%, e proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 2.843,65 punti. Ottima la prestazione del(+3,24%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,05%),(+0,64%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,42%),(+1,19%),(+1,17%) e(+0,93%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,51%),(+2,28%),(+2,11%) e(+1,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.Sostanzialmente invariato, che riporta un misero 0% mentre resta vicino alla parità(0%). Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.