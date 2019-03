Bioeconomia, in Italia genera 328 mld di euro

(Teleborsa) - Due milioni di occupati e una. Sono i dati della. Secondo lo studio, l'insieme dei settori che trattano materie prime rinnovabili di origine biologica ha visto una crescita dell’8,8% sul totale delle attività economiche del Paese, ponendo l’Italia al secondo posto in Europa dietro solo alla Spagna.In particolare, risultano, settori in cui l’Italia si posiziona tra i primi posti con la più alta percentuale di riciclo: nei rifiuti biocompatibili, il dato italiano è del, ben oltre la media UE del 77%.A fare da traino è il Mezzogiorno dove alcune Regioni si segnalano per l'elevata specializzazione in bioeconomia, ma è tutto il settore a vedere una crescita importante."Le stime confermano la, con un trend di crescita nel lungo periodo”, commenta, responsabile Industry direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. "In particolare, nel Rapporto, quest'anno approfondiamo la filiera del legno e della carta, dove l'Italia, pur in assenza di una significativa dotazione di materia prima, è stata in grado di ritagliarsinel contesto europeo, puntando sull'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale".