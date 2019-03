Wall Street avvia la seduta all'insegna della cautela

Dow Jones

(Teleborsa) -che, dopo aver chiuso in frazionale ribasso nella seduta di ieri, mantiene un trend leggermente inferiore alla parità anche nella nuova giornata.A far muovere cautamente gli investitori è, previsto per le ore 19 italiane. Questa, dopo la due giorni di riunione del FOMC, svelerà se manterrà i tassi ai livelli attuali o se questi subiranno un rialzo per il prossimo trimestre.Dunque, si muove sotto la parità il, che scende a 25.769,1 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.825,17 punti mentre si attesta sui valori della vigilia il(-0,09%); poco sotto la parità lo(-0,29%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.Al top tra i, si posizionano(+1,81%),(+1,58%),(+1,15%) e(+0,99%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Crolla, con una flessione del 2,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.