Wall Street in ripresa dopo la Fed

(Teleborsa) -, dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi e di, mentre l'procede a piccoli passi, avanzando a 2.840,52 punti. In denaro il(+0,92%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,42%),(+1,18%) e(+0,82%). Il settore, con il suo -0,94%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,56%),(+1,37%),(+1,30%) e(+1,06%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su-2,18%. In apnea, che arretra del 2,15%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Tra i(+4,24%),(+3,35%),(+2,32%) e(+2,17%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su-4,73%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,78%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.