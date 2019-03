Nexi, Castagna: Banco BPM valuta cessione quota in IPO

Banco BPM

(Teleborsa) -potrebbe cedere una quota della partecipazione detenuta in Nexi, società che sbarcherà in Borsa ad aprile , durante l'Offerta Pubblica Iniziale (IPO). Lo ha dichiarato, Amministratore Delegato della banca a margine di un evento."Ho visto che sono uscite queste notizie. Nexi è un partner strategico perché abbiamo un contratto con loro per i prossimi anni, ma chiaramente non è un investimento strategico essendo una partecipazione dell'1,8%. Facciamo i migliori auguri a Nexi affinché possa essere una quotazione di successo ma stiamo anche valutando la possibilità di cederne una quota".Nexi è un'azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.