Nike, titolo crolla a Wall Street

Nike

(Teleborsa) -in questo venerdì di borsa, già poco roseo per l'intero listino americano.A causare al titolo unanella seduta odierna, le dichiarazioni provenienti dalla società di abbigliamento sportivo per le quali si prevede,Questa notizia, insieme a l'aver mancato il parametro fondamentale delle vendite interne (che si sono attestate a 3,81 miliardi di dollari, al di sotto dei 3,85 miliardi stimati), non è piaciuta agli investitori, che si sono accaniti sul titolo della compagnia spegnendo ogni afflato positivo derivante dalla pubblicazione, nella giornata di ieri, dei dati riguardanti il terzo trimestre.Nike ha infatti terminato il periodo al 28 febbraio 2019 raggiungendo risultati al di sopra delle attese del mercato se si escludono le vendite in Nord America.Il marchio americano dello sport, nei tre mesi analizzati, torna finalmente a registrare un aumento delche è arrivato a toccare iun 7% in più rispetto ai 9 miliardi registrati in precedenza. L'ha toccato gliinvertendo la rotta del rosso toccato nello stesso periodo dell'anno prima per 921 milioni.