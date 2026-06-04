La seduta prosegue perlopiù in denaro a Wall Street

(Teleborsa) - La seduta prosegue perlopiù all'insegna del denaro a Wall Street, con il Dow Jones che mostra un balzo dell'1,77%; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.582 punti.



Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,51%); in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,34%).



Sanitario (+2,96%), finanziario (+2,83%) e telecomunicazioni (+2,05%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore informatica , con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato.



La Camera USA ha dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra per interrompere le operazioni militari statunitensi contro l'Iran, esito a seguito del quale il presidente Trump ha affermato: "Il voto per limitare i miei poteri di guerra? Inutile".



Il tycoon ha intanto rassicurato che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi "questo fine settimana" e stanno andando "molto bene", dichiarando che Teheran non avrà mai armi nucleari.



Sul fronte invece di Tel Aviv e Beirut, le parti hanno concordato di rinnovare la loro fragile tregua e di istituire una serie di zone di sicurezza "pilota" all'interno del Libano, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah.



Dall'agenda macro USA, nella settimana al 30 maggio, le richieste di sussidi di disoccupazione sono risultate pari a 225mila unità, in incremento di 13 mila unità rispetto ai 212 mila della settimana precedente (rivisto da 215mila) e superiore ai 214 mila stimati dagli analisti. Nella settimana al 23 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.777.000, in calo di 8.000 mila unità rispetto alle 1785.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.786.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.780.000.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+5,21%), Goldman Sachs (+5,13%), American Express (+4,41%) e JP Morgan (+3,90%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication , che ottiene -2,66%.



Giornata fiacca per Salesforce , che segna un calo dell'1,18%.



Piccola perdita per Nike , che scambia con un -1,07%.



Tentenna IBM , che cede l'1,00%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Alnylam Pharmaceuticals (+3,88%), DoorDash (+3,61%), Alphabet (+3,48%) e Alphabet (+3,43%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Broadcom , che ottiene -13,90%.



Crolla CrowdStrike Holdings , con una flessione del 5,92%.



Vendite a piene mani su Micron Technology , che soffre un decremento del 5,76%.



Pessima performance per ARM Holdings , che registra un ribasso del 5,54%.





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