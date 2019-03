Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

oro

(Teleborsa) - La caduta dell'attività economica in Germania, ai minimi da giugno 2013, e la manifattura in Francia in zona contrazione, hanno fatto riacutizzare i timori tra gli investitori di una congiuntura europea debole.Indicazioni giunte dagli indici PMI della Zona euro che hanno innescato le vendite anche sull'euro , sui mercati azionari, facendo volare lo spread BTP/Bund oltre quota 250 punti base a discapito dei titoli bancari italiani Lieve aumento dell', che sale a 1.312,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,52 dollari per barile.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,71%. Giù anche-1,29% e-1,19%., ilè in calo (-1,34%) e si attesta su 21.087 punti.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,23%),(-1,37%) e(-1,34%).Unaper Piazza Affari, conLe più forti vendite si manifestano sulle banche:, prosegue le contrattazioni a -4,19%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,11%. Affonda, con un ribasso del 3,89%.del FTSE MidCap,(+4,63%),(+2,87%),(+2,72%) e(+2,40%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.