Vertice Ue, Draghi: "Imprese impreparate a Brexit no deal"

(Teleborsa) - Lenon starebbero prendendo abbastanza sul serio l'eventualità di una, perché di fatto non ci credono, e non si sarebbero, dunque, preparate a sufficienza per tamponarne le conseguenze economiche. È questo ilche, durante ilriunito oggi aha parlato delle ripercussioni di un'eventuale uscita senza accordo e disordinata del Regno Unito dall'Ue.Complessivamente, secondo Draghi, leanche se. Se "le banche centrali e le autorità sono pronte", per Draghi, lee devono darsi da fare.Nel contesto di un rallentamento dell'economia internazionale dovuto a diversi fattori, tra cui la crescita più debole della Cina, lpotrebbe, infatti, aggravare gli effetti negativi sull'economia. "Non siamo in recessione e la probabilità di entrarvi è tuttora piuttosto bassa" ha puntualizzato il presidente della BCE ma, in questa situazione di debolezza economica europea – ha concluso – "serve un grado considerevole di accomodamento monetario".