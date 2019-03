Wall Street parte sottotono

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Home Depot

IBM

United Technologies

Verizon Communication

Nike

Walt Disney

Goldman Sachs

JP Morgan

Henry Schein

Cintas

Lululemon Athletica

Micron Technology

Western Digital

(Teleborsa) -che dà inizio alle contrattazioni non proprio in maniera splendente a causa dei dati macroeconomici provenienti dal Vecchio Continente.Il valore preliminare sull'attività manifatturiera nell'eurozona risulta infatti registrare il peggior calo dal 2013, elemento che preoccupa i mercati per una possibile ripercussione a livello mondiale.A causa di questo fattore New York arranca sotto la parità, con il, che scende a 25.811,93 punti e lascia scarto percentuale dello 0,58%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.841,03 punti. Ottima la prestazione, invece il(+1,52%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,51%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,47%),(+1,32%) e(+1,19%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,07%),(+1,30%),(+1,22%) e(+1,09%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.mette a segno un +1,78%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,66%.