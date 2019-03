Credem, Banca assicurazione al centro della strategia: 500 mila polizze entro 2019

Credem

(Teleborsa) -e che hanno spinto il Gruppoa far evolvere il proprio modello di servizio con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per famiglie ed imprese nella gestione e nella protezione globale dei propri asset. Forte focus in particolare sarà posto sullo sviluppo della banca assicurazione grazie ad un'offerta completa ed un modello di consulenza integrato per individuare insieme ai propri clienti i bisogni di protezione.. Il Gruppo punta in particolare ad un sostenuto sviluppo dei premi con forte focalizzazione sul comparto delle polizze danni stand alone, per il quale è prevista una crescita superiore al 10% (in particolare protezione casa, salute e reddito). Nel dettaglio, nel 2019 sarà rafforzata l'integrazione e le sinergie delle società produttive Credemvita e Credemassicurazioni (controllata pariteticamente al 50% con Reale Mutua Assicurazioni) con tutte le reti del Gruppo, con offerte specifiche per ogni filiera di business sia per le famiglie sia per le imprese."Riteniamo che i servizi assicurativi avranno in futuro un ruolo fondamentale per rispondere ai bisogni, spesso latenti, della popolazione - ha dichiarato, Direttore Commerciale Credem - . Un ruolo sociale per rispondere al bisogno di protezione non solo dei rischi più noti sulla persona e sui beni, ma anche ad esempio, sulla copertura dei rischi crescenti sulla salute e catastrofali. Lo scenario economico infatti evidenzia una crisi del welfare pubblico sia sulla componente sanitaria sia su quella previdenziale, che graverà sempre più su famiglie e imprese. L'obiettivo è dare una consulenza di valore nel tempo ai nostri clienti grazie al lavoro di squadra ed alle sinergie realizzate da tutte le persone e tutte le società che fanno parte del Gruppo".