Digital360, nel 2018 forte crescita di fatturato e marginalità

Digital360

(Teleborsa) -ha chiuso il 2018 conche ammontano a 22,5 milioni di euro, in aumento del 57% rispetto al corrispondente periodo 2017 (14,3 milioni di euro).L’ Ebitda è pari a 2,6 milioni di euro, in crescita del 57% rispetto a quello realizzato al 31 dicembre del 2017 (1,64 milioni di euro), con una incidenza sui ricavi del 11,5%, sostanzialmente in linea rispetto al periodo di riferimento. L’è pari a 1,14 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto al valore al 31 dicembre 2017.L'è di 0,59 milioni di euro e si confronta con gli 0,53 milioni di un anno prima, con una incidenza sui ricavi del 2,6%.La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (debitoria) è passata da 2,6 milioni di euro del 31 dicembre 2017 a 4,6 milioni del 31 dicembre 2018. La variazione nei 12 mesi - spiega la società in una nota - riflette gli "impieghi per gli investimenti realizzati e le acquisizioni fatte nel periodo".