Wall Street in negativo su tensioni economiche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

informatica

energia

Travelers Company

Boeing

Apple

Wal-Mart

United Health

Dowdupont

Microsoft

Ctrip.Com International Spon Each Rep

American Airlines

Dollar Tree

Tesla Motors

Western Digital

Advanced Micro Devices

Microchip Technology

Micron Technology

(Teleborsa) - Gli indici di Wall Street tagliano il traguardo di metà seduta mostrando segni negativi dopo un avvio promettente. A pesare sul listino americano ha contribuito il rallentamento globale. Quasi ignorato, invece, il dato positivo sulla bilancia commerciale che ha mostrato una riduzione del deficit.Ilsi attesta a 25.605,13 punti (-0,22%), mentre loha un andamento depresso (-0,55%) e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.803,17 punti. In calo il(-0,75%), come l'S&P 100 (-0,56%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,80%),(-0,67%) e(-0,62%).Al top tra i(+1,04%),(+0,91%) e(+0,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,23%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%.Tra i(+4,07%),(+2,62%),(+2,49%) e(+2,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,35%.In apnea, che arretra del 3,95%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,39%.Tentenna, che cede lo 0,57%.