Safe Bag, la controllata Wrapping Service LLC conquista l'aeroporto russo di Sheremetyevo

Safe Bag

(Teleborsa) -S.p.A. attraverso la propria controllata, si è aggiudicata la fornitura, per 7 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso il Terminal C dell'Aeroporto Internazionaledi Mosca, Russia.La controllata, già presente con un long term agreement presso i Terminal B, D, E, F del medesimo aeroporto sarà quindi presente, dal 1° gennaio p.v., anche presso il Terminal C, recensito proprio pochi giorni fa “Terminal 5 Stelle” dall'associazione britannica SkyTrax, specializzata nel recensire aeroporti e compagnie aeree.L’aeroporto di Mosca Sheremetyevo è lo scalo più importante di Russia, con circa 40 milioni di passeggeri nel 2018 di cui 18 milioni transitano dal Terminal C. In seguito all'apertura dei Termina C1 e C2, prevista per la fine dell'anno, la capacità di transito di Sheremetyevo passerà a 100 milioni di passeggeri.