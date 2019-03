Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di risultati nelle trattative commerciali tra USA e Cina.L'indiceavanza a 25.862,6 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 2.828,17 punti. In moderato rialzo il(+0,6%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,91%),(+0,80%) e(+0,74%).Al top tra i(+2,39%),(+1,73%),(+1,42%) e(+1,07%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,95%.(+7,73%),(+5,20%),(+4,69%) e(+3,36%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,81%.